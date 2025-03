Baritoday.it - Le vite stravolte dalla dipendenza da gioco d’azzardo: i numeri e le storie di chi ha chiesto aiuto

I soldi dello stipendio (o della pensione) bruciati in pochi giorni, i risparmi di una vita risucchiati in un buco nero, i debiti contratti, anche finendo nella rete dell’usura. E poi le bugie, continue, dette ai familiari per nascondere la verità.diverse, ma per molti aspetti tutte.