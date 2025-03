It.insideover.com - Le vie per la pace in Ucraina e la sicurezza europea: parla l’ex ambasciatore in Russia, Giorgio Starace

L’Italia è stato l’ultimo Paese europeo a provare a proporre un piano diper l’pochi mesi dopo lo scoppio del conflitto che da tre anni insanguina il Paese ex sovietico in guerra con la Federazione Russa. E quel piano rappresentò un canto del cigno diplomatico a cui poi il Vecchio Continente non seppe dare seguito fino ad ora. A ricordare il peso di quel progetto, ideato dalministro degli Esteri Luigi Di Maio, èa Mosca,, nel suo libro Ladifficile. Diari di una Mosca (pubblicato da Mauro Pagliai nella collana Verità Scomode), in cui il diplomatico in servizio nella capitale russa dal 2021 al 2024 ricorda l’evoluzione della crisi e le prospettive che il mondo ha per uscirne. Per, solo discutendo a tutto campo dell’architettura disi potrà giungere a unaduratura e stabile.