Le ultime dal campo Solbakken c’è | pronto per Como?

È ripresa ieri la preparazione dell’Empoli, che si è ritrovato al Centro Sportivo di Petroio a Vinci per il primo allenamento settimanale. Seduta, che insieme a quella odierna e a quelle di domani e venerdì alle 11 sempre sullo stesso(al Sussidiario del Castellani-Computer Gross Arena è infatti in corso la classica manutenzione di questo periodo del terreno di gioco) non servirà però a preparare specificatamente una partita visto che nel prossimo weekend la Serie A osserverà la sosta per gli impegni della Nazionale. Oltre ad Anjorin ieri si è allenato regolarmente con il gruppo anche, che dovrebbe quindi tornare a disposizione per la trasferta didel 29 marzo. Ancora a parte invece Viti e Maleh, le cui condizioni continueranno ad essere valutate giorno per giorno. Stesso discorso per Fazzini, che ha comunque nel mirino la partita del Sinigaglia tra undici giorni.