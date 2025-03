Le truppe di Israele rientrano a Gaza l’ultimatum ai palestinesi | Ostaggi liberi e via Hamas o la pagherete – Il video

Leggi su Open.online

Dopo i pesanti bombardamenti lanciati nella notte tra lunedì e martedì,riprende a muovere anche ledi terra dentro la Striscia di. È il segnale che il governo Netanyahu intende riprendere la guerra, sino a quando non considererà raggiunti i due obiettivi costantemente rimarcati: la liberazione di tutti glie lo sradicamento dida. Il portavoce dell’Idf ha dichiarato che l’esercito ha avviato «operazioni di terra mirate nel centro e nel sud della Striscia di, con l’obiettivo di espandere l’area di sicurezza e creare un parziale cuscinetto parziale tra il nord e il sud della Striscia». In concreto, dunque, l’Idf starebbe muovendo per riprendere il controllo del corridoio Netzarim, che taglia a metà la Striscia, mentre la Brigata Golani è stata ridispiegata al confine sud, pronta a entrare in azione su eventuale ordine.