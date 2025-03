Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 19 marzo

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di192025 Ariete Alle porte del Sole. Con un giorno di anticipo rispetto alla tradizione, il Sole arriva domani nel segno e inizia la vostra stagione del cuore, mettete già oggi in gestazione tutto quanto promette bene per il lavoro, carriera, affari. Avete un cielo da signori, Venere e Mercurio congiunti nel segno, Luna in Sagittario: favorite le trattative di affari e finanziarie, viaggi che portano fortuna, amore che diventa un'opera d'arte, sarete felici. Marte però è un'incognita, comportatevi bene. Toro Troppe persone instabili intorno, anche voi avete la tendenza a fraintendere e ad essere fraintesi.