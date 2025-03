Oasport.it - Le risposte di ITIA e ITF al comunicato PTPA: “Prendiamo atto dell’azione dell’associazione dei giocatori”

Reazioni a iosa dopo l’annuncio di azioni legali da parte della, l’associazione deifondata da Novak Djokovic e da Vasek Pospisil, per i grossi problemi che riguardano il tennis mondiale. Accuse molto chiare nei confronti di tutti gli organi governativi dello sport con racchetta e pallina. Undi 163 pagine, sottoscritto da 12che hanno parlato anche a nomi di altri e tra cui compare anche l’australiano Nick Kyrgios.Un sistema che a detta del “Sindacato” non funziona. In proposito, sono arrivate le repliche da parte dell’(International Tennis Integrity Agency) e dell’ITF (Federazione internazionale), che contrariamente ad ATP e WTA hanno usato termini e modi diversi rispetto all’iniziativa della Professional Tennis Players’ Association“proposta dalcontro gli organi di governo del tennis, tra cui l’