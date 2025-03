Lettera43.it - Le reazioni al discorso di Giorgia Meloni sul Manifesto di Ventotene

Le parole disuldi, che ha affermato in aula che quella descritta dal testo di Altiero Spinelli «non è la mia Europa» hanno scatenato una forte reazione da parte dell’opposizione. Matteo Renzi ha attaccato duramente la premier: «non può essere amata dai sovranisti, da chi libera i criminali libici, da chi si preoccupa di fare l’influencer ma non riesce a fare la statista.non può essere amata da chi accetta in silenzio i dazi americani pur di compiacere Trump». Dura condanna anche da parte di Elly Schlein, che ha accusato il presidente del Consiglio di «oltraggiare la memoria deldi» e di non avere «il coraggio di difendere i valori su cui l’Unione è fondata» di fronte agli attacchi di Trump e Musk. Secondo Schlein,avrebbe usato il dibattito per «nascondere le divisioni del suo governo» e tentare di «riscrivere la storia».