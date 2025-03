Lettera43.it - Le prospettive della Germania senza il freno del debito

Se ladi Angela Merkel era fin troppo pacifica e ben attenta a non andare in rosso, quella dell’erede Friedrich Merz punta al riarmo in grande stile e indebitarsi con altrettanta facilità: colpa, dice il leaderCdu e cancelliere in pectore, del nuovo inquilinoCasa Bianca che ha fatto saltare in poco più di un mese gli equilibri transatlantici insieme con le certezze tedesche ed europee. Così Merz, che fino a ieri spergiurava di non voler allentare ildelancorato alla Costituzione, è riuscito a fare una giravolta di 180 gradi e al vecchio Bundestag, richiamato in fretta e furia d’urgenza benché ormai rinnovato, è passata la nuova linea bellicosa e dalle maniche larghe all’ombra di Donald Trump e Vladimir Putin. I conservatori di Merz, con l’appoggio dei socialdemocraticiSpd dell’ormai ex cancelliere Olaf Scholz e dei Verdi, hanno ribaltato dunque la linea di fondo, che nella prossima legislatura potrà navigare in un mare di euro da spendere, per armi e infrastrutture: questo in sintesi, e in teoria, il binomio che caratterizzerà le politichenuova Grande coalizione tra Cdu e Spd.