Le paorle della ex tennista hanno sollevato qualche critica. Ma poi ha aggiunto: «Sono italiana e amo il mio Paese... Sarò sempre grata per quello che mi ha dato»

«Un sogno che si avvera»: così Camila Giorgi definisce il suo definitivo trasferimento in Argentina. L’exmarchigiana ha lasciato l’Italia dopo il suo addio al tennis lo scorso anno. E, nel suo cambiamento di vita, ha deciso anche di cambiaree casa. Scegliendo l’Argentina: luogo non casuale, se si pensa che il padre e il compagnoargentini. Ma, ad attirare l’attenzione,certe parole usate in un’intervista rilasciata a La Nacion: «Gli argentinipiù aperti e accoglienti». Tennis, Jasmine Paolini al Quirinale: «Una giornata indimenticabile» X Leggi anche › Camila Giorgi, la nuova vita dopo il tennis: in Argentina con un nuovo fidanzato Camila Giorgi e il trasferimento in ArgentinaNon è la prima volta che l’exparlasua nuova vita in Argentina.