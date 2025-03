Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Vitali stratosferico, Winston non ne prende una e Grant è disattento

Jaylen BARFORD (27 minuti, 2/7 da 2, 3/8 da 3, 4/6 ai liberi, 1 assist, 2 recupero, 1 stoppata, 17 punti). Nel primo quarto sembra il ‘JB’ visto nei play-in a Bonn mettendola da tutti i cantoni, poi la mira si appanna, ma resta uno dei più positivi contando anche il solito lavoro oscuro in difesa e servizio alla squadra. Voto: 7. Cassius(15 minuti, 2/3 da 2, 0/1 da 3, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 perse, 6 assist, 6 punti). Commette una marea di sciocchezze e spreca pure il quinto fallo a 6 minuti e mezzo dal gong. Gara da dietro la lavagna. Voto: 4,5. Mouhamed FAYE (18 minuti, 4/4 da 2, 1/2 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 perse, 1 stoppate, 7 punti). Due minuti dalla palla a due e viene tirato giù. Non trova mai il ritmo ma nel finale in campo per l’uscita di Faried, piazza una stoppata e si inventa un rimbalzo con canestro successivo al 38’ che pesano tonnellate sulla differenza canestri.