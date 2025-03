Laverita.info - Le magnifiche 7 di Wall Street sono stanche

appare sempre meno attrattiva per via del calo d’interesse per le «sette» del Nasdaq. Sembra giunto il momento dell’Europa, trainata dal maxi piano per la difesa, e della Cina, sostenuta dal programma di stimoli del governo. È questa l’idea di Alberto Tocchio, responsabile azionario globale e investimenti tematici di Kairos Sgr.