Ilrestodelcarlino.it - Le intercettazioni tra Manuela e Loris Bianchi: “Non pensare alla scientifica”

Rimini, 19 marzo 2025 – “Non ti preoccupare della”. Si tratterebbe di una frase rivolta daal fratello. L’intercettazione, captata dagli inquirenti riminesi che indagano sul delitto di Pierina Paganelli, risale alle 21.45 del 4 ottobre del 2023, lo stesso giorno del ritrovamento del cadavere dell’anziana, uccisa con 29 coltellate nel garage sotterraneo di via del Ciclamino. Perchénon si sarebbe dovuto preoccupare della polizia? E’ questo uno dei nodi che gli investigatori stanno cercando di sciogliere e che ha spinto il pm Daniele Paci a chiedere conto adi quella frase nel corso dell’interrogatorio del 4 marzo scorso. “Io non avrei più motivo di proteggere nessuno e mi dispiace se a voi può sembrare così. Non me ne intendo die sarei curiosa di sapere cosa dice mio fratello prima”.