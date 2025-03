Notizie.com - Le imbarcazioni italiane pescheranno gamberi e calamari in Guinea-Bissau: il curioso protocollo voluto dall’Europa

Laè uno dei Paesi più poveri, instabili e meno sviluppati dell’Africa occidentale.Il settore della pesca rappresenta il 3% circa del suo Prodotto interno lordo (Pil). Negli ultimi anni, però, il Paese, anche a causa della sua instabilità geopolitica, non è riuscito a sfruttare appieno le sue risorse.Lepotranno pescarein: il(CANVA FOTO) – Notizie.comCarenza di mezzi, ma anche sostanziale impossibilità ad esportare all’estero, visto che in Europa, ad esempio, vigono regole stringenti sulla filiera e sugli standard sanitari. Risorse che restano preziose, tanto che l’Europa ha attivato da qualche anno un, aggiornato proprio in queste ore, dal duplice obiettivo. L’Ue garantisce ai propri pescherecci l’accesso alle acque del Paese.