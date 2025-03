Le grazie concesse da Joe Biden non sono nulle perché firmate con l’autopen

Leggi su Open.online

In un post pubblicato su Truth, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha insinuato che leda Joeal Comitato che indagò sull’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 non fossero valide. Il motivo? Secondo Trump, l’allora Presidente in carica non le avrebbepersonalmente, poiché le firme sarebbero state fatte da un macchinario noto come “autopen”.A seguito di questa accusa contro gli atti del suo predecessore, è partita una campagna denigratoria nei suoi confronti. Si riscontra, infatti, la diffusione di un meme in cui tra le foto di Trump durante la sua prima e seconda amministrazione non compare, ma la foto di un autopen raffigurato mentre firma al suo posto. A rilanciare il meme è stato l’account X ufficiale del Presidente degli Stati Uniti (@POTUS), che ha ripreso lo screenshot del post pubblicato dall’account personale di Donald Trump su Truth.