Panorama.it - Le grandi manovre (e le guerre) nella finanza italiana

Leggi su Panorama.it

Guerra per banche. Un conflitto ricorrente nel sistema finanziario italiano. Come dimenticare la bollente estate del 2005 quando i protagonisti furono i «furbetti del quartierino»? «Parvenu» venuti dal nulla e nel nulla tornati, in qualche caso transitando anche dalle patrie galere. O come la doppia Offerta pubblica d’acquisto (Opa) del marzo 1999 quando UniCredit voleva conquistare Comit e Sanpaolo di Torino aveva fatto rotta su Banca di Roma. Velleitarismi. Ora la sarabanda ricomincia: con nuovi protagonisti e ben altra potenza finanziaria. L’insieme delle operazioni in corso a Piazza Affari vale circa 30 miliardi che potrebbero arrivare a cinquanta se l’offensiva di UniCredit su Commerzbank dovesse avere successo.I tre mesi che hanno terremotato il sistema bancario italiano cominciano il 6 novembre scorso quando Giuseppe Castagna, capo di Banco Bpm, annuncia l’offerta pubblica di acquisto su Anima.