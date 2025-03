Ilfoglio.it - Le due Spagne in guerra nei “Girasoli” di Méndez, oggi al tempo delle due Europe

Leggi su Ilfoglio.it

Leonardo Sciascia, che fu molto legato alla Spagna, scrisse: “Il terrore da uomo a uomo, tra i vicini, tra i familiari è proprio alle guerre civili: ma in Spagna arrivò a un parossismo che si potrebbe condensare in questo paradossale e tragico precetto: uccidi il prossimo tuo come te stesso”. Lacivile è, più o meno mascherata, il modello di tutte le carneficine di: con l’aggravante di essere apprezzata, come una versione superiore della. Ho scritto un testo che accompagna la pubblicazione, per Sellerio, di un bellissimo romanzo di Alberto, “Iciechi” (tradotto da Bruno Arpaia, era uscito, in una sconcertante distrazione, per Guanda, nel 2006). Non la so lunga sulla Spagna del franchismo e dopo, ne ho imparato qualcosa. Anche per somiglianza, e soprattutto per differenza, con la nostracivile e il nostro Dopoe la nostra amnistia da “vincitori”.