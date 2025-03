Ilrestodelcarlino.it - Le deroghe ai decibel per i locali nel mirino

Regolamenti, si torna a discutere in commissione. Nell’incontro in sala consiliare andato in scena lunedì sera, il dibattito ha avuto per protagonista il futuro dispositivo sulle norme acustiche, con alcuni cittadini che hanno manifestato la propria preoccupazione per lepreviste dalla bozza, che disciplina i rumori nei cantieri e le emissioni musicali. Sull’argomento si è espresso Walter Liberi, del comitato Capitan Fracassa: "Si parla diagli esercizi di somministrazione alimenti e bevande in grado di organizzare attività accessorie e occasionali – ha detto – Se si può chiedere lo sforamento in deroga dei, a cosa serve il limite previsto? Contiamo almeno una trentina di chalet che fanno serata". Limite che si attesta a 75fino alla mezzanotte per spettacoli e manifestazioni sportive nei giorni feriali, mentre nel fine settimana si arriva all’una di notte.