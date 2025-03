Quotidiano.net - Le Comunità Energetiche nel nostro Paese Quante sono e chi traina il loro sviluppo

Cresce l’interesse per leRinnovabili (CER), una forma innovativa e partecipativa di produzione e consumo di energia, con grande potenziale rispetto alla soluzione di problemi legati alla crisi energetica, climatica, innovazione ed equità sociale. In Italia ci168 iniziative riconducibili a CER ed autoconsumo collettivo, secondo le rilevazioni dell’ultimo Electricity Market Report redatto dall’Energy & Strategy della School of Management del Politecnico di Milano. Circa il doppio (+89%) rispetto al 2023. Le regioni più attivePiemonte, Lazio, Sicilia e Lombardia con 80 iniziative (il 48% del totale). Nella maggior parte dei casi si tratta di realtà che hanno una forma societaria piuttosto semplice (associazioni nel 50% delle iniziative) e che si dota per il proprio funzionamento di impianti di piccola taglia.