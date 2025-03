Cataniatoday.it - Le Ciminiere celebrano la settimana contro il razzismo: arte, sport e cultura per l'inclusione sociale

Leggi su Cataniatoday.it

Dal 17 al 23 marzo, in occasione della XXI edizione dellail, in tutta Italia si terranno eventi dedicati a formazione,. Anche la Città Metropolitana di Catania aderisce alla campagna con "La Città dell'", in programma venerdì 21 marzo.