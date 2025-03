Ilrestodelcarlino.it - ’Le Case della scienza’ in vetrina. Laboratori, incontri e arti circensi. Il sapere diventa uno spettacolo

didattici e attività ludiche nel cuorecittà. Al via venerdì 4 aprile la diciassettesima edizione del festival ‘Le, rassegna che mette al centro l’importanzacultura scientifica e tecnologica con un programma di iniziative tematico per sensibilizzare tutti, giovani e non. ‘Le, evento sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e dal Gruppo Hera, è organizzato dal Comune e ha ottenuto il patrocinioRegione eCittà metropolitana. La rassegna, che si concluderà domenica 13 aprile, si svolgerà intorno al tema ‘H2O’. Il filo conduttore di quest’anno sarà infatti l’acqua. Il festival presenterà due approcci diversi al tema, in due momenti speciali del calendario. Alla divulgazione scientifica si affiancherà lodell’arte circense, un modo per vedere la scienza in azione, per far nascere curiosità e interrogativi riguardo la fisica che governa i giochi d’acqua e le evoluzioni proposte.