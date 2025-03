Calcionews24.com - Lazio, infortunio Tavares: l’annuncio del Portogallo e i tempi di recupero!

Leggi su Calcionews24.com

Le condizioni fisiche di Nuno, terzino della, dopo aver raggiunto il ritiro del. Tutti i dettagli in merito Brutte notizie per laall’inizio della pausa nazionali, con ilche ha annunciato l’di Nuno. Il terzino tornerà subito in biancoceleste dove andrà approfondito il problema muscolare all’adduttore per stabilire .