Rompipallone.it - Lazio, futuro compromesso per Baroni: c’è già il sostituto

Leggi su Rompipallone.it

Potrebbero esserci brutte notizie per quanto riguarda ildell’ex tecnico del Verona sulla panchina biancocelesteContro il Bologna, laha giocato una delle peggiori partite della storia recente e il risultato di 5-0 in favore dei felsinei è abbastanza eloquente. Non è la prima volta che i capitolini escono con le ossa rotte da un match, basti pensare al 6-0 incassato dall’Inter.Tornando alla sonora sconfitta con il Bologna, bisognerà vedere se e come reagirà la squadra. Infatti i biancocelesti stanno lottando per un posto in Champions League e in Europa League, dove ora affronteranno il Bodo Glimt ai quarti di finale della competizione europea.Addio, lasceglie ilAd accennare di un possibile esonero è l’edizione romana della Repubblica. Il quotidiano spiega come ad oggi nulla è sicuro, anzi, sarà determinando l’ultimissima parte di stagione che potrebbe regalare o un obiettivo difficilmente pronosticabile in estate oppure un esonero.