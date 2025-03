Lavoro, a scuola d’imprenditoria con Re-Start Generation

Leggi su Ildenaro.it

Il progetto Riavviare la generazione è partito. Per due anni 270 ragazzi tra gli 11 ei 17 anni di tre istituti scolastici napoletani in cui si registra un’alta percentuale di dispersione scolastica saranno coinvolti in percorsi educativi innovativi, esperienze formative ed hackathon per l’imprenditoria sociale.Riavviare la generazione è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea – NextEU – (PNRR M5C3, Investimento 3) per la lotta contro la povertà educativa nel Mezzogiorno, promosso e ideato da Project Ahead impresa sociale cooperativa in collaborazione con Comune di Napoli, Falegnameria Sociale FAL, Ladoc, Sagapo’ APS, La Scintilla onlus, Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo Onlus .Le scuole coinvolte sono l’Istituto Casanova, l’Istituto Isabella D’Este Caracciolo e l’IC Volino Croce Arcoleo .