Lavori sul litorale romagnolo 32 milioni per la salvaguardia

Quotidiano.net - Lavori sul litorale romagnolo 3,2 milioni per la salvaguardia

Risale agli inizi di marzo l’ufficiale conclusione di un importante intervento di manutenzione straordinaria sulle scogliere del, volto a rafforzare la protezione della costa e garantire maggiore sicurezza in caso di burrasche e mareggiate. Il progetto ha interessato un tratto di oltre 13 chilometri tra le province di Forlì-Cesena e Rimini, coinvolgendo i Comuni di Bellaria-Igea Marina, Gatteo e Cesenatico. Un'opera attesa da anni che ha trovato pieno consenso tra gli operatori del settore. «Era un intervento atteso da tantissimo tempo, finalmente è stato concluso, migliorando visibilmente la sicurezza che offrono le nostre scogliere per la spiaggia in occasione di burrasche e mareggiate. Gli scogli necessitano di una buona manutenzione per mantenere la propria efficacia», ha commentato Paolo Rinaldini, presidente della Cooperativa Bagnini, esprimendo soddisfazione per la fine deidi ‘ricarica’ delle barriere protettive semisommerse.