Internews24.com - Lautaro ripensa alla seconda stella: «Arrivare sul tetto del Duomo è speciale, abbiamo scritto la storia! In spogliatoio dissi una cosa ai compagni» – VIDEO

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’attaccante e capitano dell’Inter,Martinez, torna sulle emozioni provate per la vittoria dello scudetto dellaArriva un altro estratto di “In Arte“, una produzione originale di Inter Media House, disponibile dal 21 marzo sul canale Youtube del club milanese, realizzata con il capitano dei campioni d’Italia, il quale racconta le tappe che lo hanno portato a diventare il miglior marcatore straniero nelladel Club nerazzurro. Ecco il secondo estratto, in cuiMartinez ricorda le emozioni per la vittoria dello scudetto delladello scorso anno.La notte in cui nonsolo vinto, mala?“?? ???? ???????” – una produzione originale Inter Media House in arrivo dal 21 marzo sul canale Youtube di Inter#ForzaInter— Inter ?? (@Inter) March 19, 2025 PAROLE – «Tutte quelle emozioni sono arrivate nella mia testa quando l’arbitro ha fischiato: siamo riusciti adall’obiettivo principale: la