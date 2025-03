Internews24.com - Lautaro Inter, stop in Argentina per infortunio! Sovraccarico muscolare: ecco come verrà gestito da Scaloni

di Redazioneinperdal ct argentinoNon arrivano belle notizie per l’dalla sosta nazionali appena iniziata:Martinez non ha infatti preso parte all’ultimo allenamento con l’e dovrebbe saltare la prima sfida contro l’Uruguay per un problema fisico. Si tratta di un: i primi segnali li aveva dati nei minuti finali della sfida contro l’Atalanta quando, prima di segnare il gol dello 0 a 2, si toccava la coscia e faceva smorfie di dolore. In quell’occasione il Toro chiese a Inzaghi di aspettare a sostituirlo (cosa che il tecnico fece solo dopo la sua rete). A parlare di questodel numero 10 e capitano dei nerazzurri è Federico Bueno, giornalista di ESPN.