Amica.it - Laura Pausini mamma alla prova (con ironia): «Sapete cosa mi ha detto mia figlia?»

Leggi su Amica.it

unacome noi. Sarà anche una star a livello mondiale, ma quando si parla di maternità e rapporto con i figli, la cantante è semplicemente una madre come tutte. Lo rivela lei stessa sui social, raccontando come è cambiato il suo rapporto negli anni con Paola, ladodicenne nata dall’amore con il marito Paolo Carta. La star della musica è molto legata. Sui social non perde occasione per ribadire il legame speciale e profondo che ha con la sua Paola. Ma dodici anni, si sa, è l’età in cui inizia la preadolescenza. Da bambini si diventa ragazzini. Tutto cambia. Anche il rapporto con i genitori. E ladinon fa eccezione. Anche lei, proprio come i ragazzini della sua età, ha iniziato a usare un certo linguaggio.