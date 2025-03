Lettera43.it - L’audizione di John Elkann: «Senza Stellantis l’auto italiana sarebbe scomparsa»

Leggi su Lettera43.it

ha partecipato a un’audizione in parlamento, sottolineando l’importanza dell’Italia pere ripercorrendo la storia del gruppo. «Ci siamo preparati aldi oggi con grande attenzione; perché per noi l’Italia ricopre un ruolo centrale. Di questa nostra lunga storia, la storia della Fiat che ora è diventata, noi siamo, io personalmente lo sono, molto orgoglioso. Per l’anno in corso stiamo spendendo circa 2 miliardi di euro di investimenti e 6 miliardi di euro in acquisti da fornitori», ha dichiarato.L’arrivo diin parlamento (Imagoeconomica).Ha inoltre ricordato il suo attuale ruolo operativo nella gestione della multinazionale, assunto dopo le dimissioni di Carlos Tavares. «Intervengo come responsabile della gestione operativa di, incarico che ho ricevuto dal cda lo scorso 2 dicembre 2024 a seguito delle dimissioni di Carlos Tavares.