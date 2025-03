L’assurda bufala del ministro della salute francese Stanis La Rochelle e i vaccini

Leggi su Open.online

Circola un’immagine in cui si sostiene che il «SanitàLa» avrebbe ammesso in diretta TV che «ihanno causato la morte di migliaia di persone» e che avrebbe «subito pressioni dall’alto» al punto da non potersi opporre. Chi condivide con convinzione questa immagine non si rende conto che l’uomo nella foto è un attore, e non solo.Per chi ha frettaNon esiste alcuncon quel nome.Laè un personaggioserie TV Boris.L’uomofoto è il personaggioserie interpretato dall’attore italiano Pietro Sermonti.AnalisiL’immagine viene condivisa con frasi tipo: «Quando la MENZOGNA prende l’ascensore, la VERITÀ prende le scale e anche se ci mette di più, alla fine arriva ovunque». Nell’immagine leggiamo:IlsanitàLalo ammette in diretta tv: “Sapevo che iavrebbero portato alla morte migliaia di persone ma ho subito pressioni dall’alto e non mi sono potuto opporre!”Non esiste unsanità con quel nomeNon esiste alcunsanitàche si chiamiLa