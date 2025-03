Linkiesta.it - L’aspirazione alla giustizia di Victoria Amelina, e il tradimento degli Stati Uniti

In questi giorni esce in Italia la versione italiana del libro “Guardando le donne guardare la guerra” di, scrittrice e investigatrice di crimini di guerra ucraina, uccisa da un missile russo nella strage dei civilipizzeria Ria di Kramatorsk. L’intero racconto del libro ruota attorno al concetto di. Nella prefazione alle storie che racconta,si chiede: «Cos’è la? Chi siamo disposti a perdonare e chi no? Come convivere con la consapevolezza che i responsabili dei crimini più terribili possono rimanere imp? In che modo possiamo cambiare questa situazione? Quali armi abbiamo a disposizione per riportare lain questi tempi bui? La tastiera del computer? La fotocamera? Il diritto internazionale? La forza di un racconto oppure un obice M777? Per chi aspira a unareale, nessuna scelta è semplice, e per molti di noi l’esito della battaglia è ancora sconosciuto».