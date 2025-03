Tvzap.it - “Lascio la musica”: il cantante italiano dice addio al palco, l’annuncio spiazza i fan

Personaggi TV. Cristian Bugatti, noto al pubblico come Bugo, ha annunciato il suo ritiro definitivo dalla scenale. Il cantautore terrà il suo ultimo concerto il 1° aprile 2025 all’Alcatraz di Milano, segnando la conclusione di una carriera che ha attraversato oltre due decenni. Il motivo dietro questa decisione lo ha spiegato l’artista in un’intervista al Corriere della Sera.Leggi anche: Raoul Bova, il retroscena choc tra lui e Rocio Muñoz Morales: lui non voleva parlarneLeggi anche: “È grave”: Lucio Corsi, scoppia la bufera sulla sua canzoneLa carrieraBugo ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni ‘90, distinguendosi per la sua capacità di reinventarsi e sperimentare diversi generili. Con il passare degli anni, ha esplorato sonorità che spaziano dall’indie rock a un pop più mainstream, ma ha sempre mantenuto una forte identità artistica.