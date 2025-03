L’arte all’arte e il lupo alle pecore

Leggi su Ildenaro.it

Correva il secolo sedicesimo quando a Padova si tenne un convegno sul “diritto di guerra”, titolo quantomeno improbabile in un tempo in cui l’attenzione dei giuristi era rivolta altrove. In particolare alla preparazione di regolamentazioni del commercio che, in Europa, stava iniziando a prendere sempre maggior connotazioni internazionali. Fu così che il Giurista Gentili dovette ammonire un gruppo di teologi che volevano intervenire nel corso dei lavori prima accennati con un solenne “silete Theologi in munere adverso”, che oggi suonerebbe ” tacete Teologi mentre si sta dibattendo un argomento a voi non congeniale”. A buon intenditor, poche parole, pertanto è prudente fermarsi a tale considerazione e soffermarsi invece con un minimo di concretezza in più su quella che resterà nella storia come “la telefonata” tout court tra Trump e Putin.