Lampedusa naufragio migranti | ci sono morti ricerche in corso per i 40 dispersi

riprese le operazioni di ricerca per rintracciare circa quarantadopo l’ultimoavvenuto nel Canale di Sicilia, al largo delle coste tunisine. Martedì pomeriggio, le motovedette della Guardia Costiera italiana e della Guardia di Finanza hanno sbarcato adieci sopravvissuti e recuperato sei corpi senza vita nei pressi dell’isolotto di Lampione.Secondo le testimonianze raccolte dai superstiti, il gruppo sarebbe partito domenica notte da Sfax, in Tunisia, a bordo di un gommone con 56 persone. Dopo meno di 24 ore di navigazione, mentre si trovavano in acque internazionali, molti deisarebbero caduti in mare, probabilmente a causa delle condizioni agitate del mare. Nonostante le difficoltà, il gommone ha continuato il suo perfino a quando, ormai semi affondato, è stato intercettato nelle acque vicine a Lampione.