L’amore per la squadra | Ho deciso di restare anche se per la Juve è un brutto periodo

Siena, 19 marzo 2025 – Ha 17 anni e frequenta il liceo delle scienze applicate, il tifosontino, originario di Siena, che domenica 16 marzo è rimasto da solo in tutta la curva ospiti dell’Artemio Franchi di Firenze per sostenere labianconera, nonostante la contestazione dei tifosi. “Tifo lantus da quando sono piccolo esattamente come mio babbo, ero con lui infatti a vedere la partita”, afferma il giovane senese. “Quando si è radunata tutta la tifoseria per scendere e andare via – continua – hodi risalire la gradinata perché mi sembrava giusto continuare a tifare nonostante ile la partita di Firenze. Io con il cuore nei confronti dellantus sono a posto (ride ndr)”. Un’immagine che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo; la foto infatti è stata lanciata dalla famosissima pagina social ’Chiamarsi Bomber’ e nel giro di un giorno ha fatto milioni di visualizzazioni su Facebook e Instagram conquistandole prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi italiani.