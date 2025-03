Fremondoweb.com - “L’amico mio e non de la ventura”, evento teatrale a Benevento

Leggi su Fremondoweb.com

Comunicato Stampa Presso il Teatro Comunale Vittorio Emanuele di Ben, si terrà l’mio e non de la”, promosso dalla Consulta delle Donne del Comune di Ben. Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Libero Teatro in collaborazione con la . ContinuaL'articolo “mio e non de la”,a Benproviene da Fremondoweb.