Ternitoday.it - L'altra festa del papà, dalla separazione alla povertà il passo è breve: per loro niente alloggi, sostegni e sgravi

Immaginate un 45enne, operaio specializzato, con uno stipendio tra anzianità e mansioni speciali che toccano soglia 1.800 euro netti. Uno stipendio che in gran parte dei paesi ricchi Europei è inferiore nella migliore delle ipotesi di 200 euro. Ma in Italia possiamo definirlo dignitoso anche per.