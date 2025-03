Ilnapolista.it - L’agente di Caprile: «Il Cagliari deciderà se riscattarlo o meno. Il Napoli non potrà impedirlo»

Graziano Battistini, agente di Elia, portiere di proprietà delin prestito al, ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni della trasmissione “Salite sulla giostra”, sulle frequenze di Stile Tv:«chiedeva continuità e la decisione di andare via è stata presa in accordo con il mister e la società. Con il massimo rispetto, le scelte aerano state fatte e quindi si è cercata un’altra via per continuare a crescere. Elia è alin prestito con diritto di riscatto e quindi a fine stagione ilse. Ilha quindi un’opzione e sedi, ilnon. Da qui alla fine della stagione però, c’è ancora tanto da fare, Elia vuole salvare il»., interesse di Atalanta e Milan ma ilvorrebbedal(Schira)Eliaè stato fino a gennaio il secondo portiere del, sostituito poi da Scuffet nel mercato invernale.