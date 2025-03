Ilfattoquotidiano.it - L’affondo di Caracciolo sulla Ue: “Mandare soldati Nato in Ucraina a guerra persa? È da cretini. Piano di difesa? Una cosa ridicola”. Su La7

“Militarmente l’ha perso la, lo sanno benissimo gli ucraini. Il problema è che bisogna trovare le condizioni per arrivare il più rapidamente possibile a una pace, perché altrimenti la situazione non può che peggiorare per gli ucraini e per noi“. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore di Limes, Lucio, in un dibattito incentratoodierna telefonata di due ore e mezza tra Donald Trump e Vladimir Putin.“Noi europei non stiamo ragionando, ognuno va per conto suo – continua– Si parla dieuropea che è unache francamente non saprei se definire più triste o, visto che non esiste un soggetto europeo. Cheavremo? Avremo forse un parziale riarmo dei singoli paesi europei che aumenterà le asimmetrie fra i Stati membri, ognuno per conto suo e in attesa poi non si capisce di che”.