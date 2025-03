Biccy.it - Laerte Pappalardo parla dell’ex moglie Selvaggia Lucarelli

Nel luglio del 2004si sono sposati in un ex convento all’interno delle terme di Caracalla a Roma, nel gennaio del 2005 è nato loro figlio Leon e nel 2007 i due coniugi hanno deciso di divorziare. Dopo dei contenziosi iniziali, lae il suo ex marito sono riusciti a trovare un equilibrio e adesso sono praticamente amici. Oggi ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona,ha commentato le recenti parole cheha speso per lui ed ha confermato il bel legame che li unisce.“Il fatto che lei abbia detto che c’è un bel rapporto è vero, queste cose le apprezzo. Quando si è giovani si commettono tanti errori, poi si arriva a un punto della vita dove si capiscono gli sbagli. Quando ci sono queste belle unioni è importante. Poi noi tra ex coniugi ci siamo molto uniti, ma nostro figlio ci chiama una volta ogni tanto, ci sentiamo più io e lei che io con mio figlio.