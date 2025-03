361magazine.com - L’addio alla musica di Bugo: «Non ho più la vena creativa»

Leggi su 361magazine.com

Le parole del cantantedice addio. Il cantante preferisce ritirarsi dalle scene, privo della: «si è spenta e non si può riaccendere. Si tratta di essere onesti con se stessi e con il pubblico. Preferisco anticipare la morte artistica scegliendo io il momento. Ai miei figli dirò: “Ero, è stata una figata”».Lo spiega lui stesso a Corriere della Sera.avverrà con un ultimo concerto all’Alcatraz di Milano il primo aprile. «Qualche dubbio l’ho fatto venire, ma non è uno scherzo. Quando ho deciso di annunciare il ritiro l’ho voluto rendere particolare, non volevo una cosa triste ma una festa. Mi sentirei soffocare se continuassi: è un sollievo».poi continua: «La principale motivazione è quella artistica. Ho iniziato a rendermene conto nel 2018: mi mancava qualcosa quando componevo.