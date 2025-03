L’addio alla musica di Bugo | La verità? Non riesco più a scrivere canzoni

Leggi su Open.online

ha deciso di mollare la. Cristian Bugatti ha detto basta a dischi e concerti. Perché la cellula creativa «si è spenta e non si può riaccendere. Si tratta di essere onesti con se stessi e con il pubblico. Preferisco anticipare la morte artistica scegliendo io il momento. Ai miei figli dirò: “Ero, è stata una figata”», annuncia oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Dove fa sapere che il suo ultimo concerto andrà in scena all’Alcatraz di Milano il primo aprile. «Qualche dubbio l’ho fatto venire, ma non è uno scherzo. Quando ho deciso di annunciare il ritiro l’ho voluto rendere particolare, non volevo una cosa triste ma una festa. Mi sentirei soffocare se continuassi: è un sollievo».Perché mollare«La principale motivazione è quella artistica. Ho iniziato a rendermene conto nel 2018: mi mancava qualcosa quando componevo.