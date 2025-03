Lanazione.it - Laboratorio teatrale per i più piccoli

Con appuntamento nello stand di Spigas in piazza Verdi, ci si potrà immergere nella cultura del teatro e del divertimento. Per chi è appassionato di teatro, curioso o semplicemente alla ricerca di un momento di svago, ‘Le Impro di San Giuseppe’ regaleranno emozioni uniche. A cura della compagnia Mirpò, oggi alle 11, i piùpotranno cimentarsi in undi improvvisazionepensato appositamente per loro. Rivolto ai bambini dai 7 ai 12 anni, ilsarà un’opportunità per divertirsi, socializzare e scoprire il mondo del teatro in modo creativo e coinvolgente. Un’esperienza formativa e divertente, perfetta per avvicinare i giovani all’arte dello spettacolo. Poi, alle 16.30, artisti e performer si esibiranno in spettacoli unici. "L’improvvisazioneè un’arte che non conosce copioni – spiegano i Mirpò – ogni scena nasce sul momento, regalando al pubblico esperienze sempre diverse"