Dilei.it - Labbra effetto “bold” con l’olio best seller (e low cost) con quasi 30.000 recensioni

Leggi su Dilei.it

Brillanti, che catturano l’attenzione e che risultano idratate, rimpolpate e morbide: lenon sono solo un sogno, ma possono diventare realtà con un olioe a un prezzo imbattibile che ha30mila.Si tratta deldi NYX Fat Lip Drip Oil: un gloss dal finish cremoso e lucido, che regala fino a 12 ore di idratazione. Facilissimo da stendere, grazie al maxi-applicatore, rende lesuccose e brillanti. Perfette per un’uscita, ma anche con un make-up glow e naturale. Glossdi NYX Olio per una bocca8,99 EUR Acquista su Amazon Un prodotto favoloso, come dimostrano le tantepositive, e anche a un prezzo davvero competitivo.