Ilfattoquotidiano.it - “La violenza e la solitudine sono l’altra faccia dell’essere umano”: i protagonisti di “Gangs of Milano”: Laura Osma, Alessandro Piavani e Andrea Dodero

of– Le nuove storie del blocco” è la seconda stagione di “Blocco 181” ambientata fra le periferie multietniche del capoluogo lombardo. La serie, una produzione originale Sky prodotta da Sky Studios, TapelessFilm e Red Joint, arriva dal 21 marzo in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Otto episodi diretti da Ciro Visco con la collaborazione di Salmo, in qualità di supervisore musicale della colonnara nonché di attore.Tornando anche i trel’ambiziosa Bea (), ragazza sudamericana divisa fra la fedeltà alla sua pandilla di sole donne, la Misa, con cui controlla lo spaccio di droga nei locali dellabene, e la voglia di una vita diversa. Ludo (), che dopo mesi di assenza, incapace di mettere a tacere il senso di colpa che lo divora, tornerà acon un segreto; e Mahdi () alle prese con nuove dinamiche all’interno del Blocco.