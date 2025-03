Lanazione.it - "La Villa" opera prima del regista Diamanti alla multisala Clev

Venerdì 21 marzo alle ore 20, ladi Chiusi sarà la cornice che ospiterà la presentazione ufficiale del cortometraggio "La",delAlvaro R.. L’evento, introdotto dal giornalista di Chiusi, Luca Garosi, attuale caporedattore di Rai News, guiderà il pubblicoscoperta di questagirata in Umbria, ambientata appunto in unanella cornice del Lago Trasimeno, che vede fra i protagonisti il sarteanese Gabriele Valentini (foto). Valentini ha firmato, assieme alla sceneggiatura del cortometraggio e ci regala, come attore protagonista una interpretazione profonda ricca di sfumature al racconto, trasmettendo con autenticità ogni emozione del personaggio. Accanto a lui, Francesco Rossini e Silvia Fiorentini offrono performance altrettanto intense, contribuendo a dare vita a una storia che colpisce nel profondo e lascia un segno indelebile.