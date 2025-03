Ilfattoquotidiano.it - La Ue presenta il Libro bianco della difesa per mobilitare 800 miliardi. “Acquisti solo da aziende con sede in Europa e Ucraina”

La Commissione europea hato ilsulla, che tiene insieme elementi del programma ReArm Eu e maggiori dettagli sull’uso dei fondi e sulle partnership. L’Alta rapnte Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, lo definisce “un piano per affrontare le minacce immediate e per rafforzare laeuropea a lungo termine. Così facendo, aiuteremo i paesi europei a raggiungere i loro obiettivi di capacità Nato. Non lo facciamo per fare la guerra, ma per prepararci al peggio“, ribadisce, “difendere la pace ine resistere con forza. Ora non abbiamo una guerra fredda, ma abbiamo una guerra calda sul suolo europeo, e la minaccia è esistenziale. È il più reale possibile. Quindi sì, dobbiamo fare di più”. “L’era del dividendopace è finita da tempo”, avverte a sua volta la presidenteCommissione Ue Ursula von der Leyen che ieri ha invitato il continente a “prepararsi alla guerra“.