La truffa del finto padre di famiglia in difficoltà, una donna di Roma cade nella trappola: derubata di centomila euro

Robbiate (Lecco) – Un poverodiin, senza casa né lavoro, che aveva bisogno di soldi per mantenere e curare i figli piccoli. Ma era tutta una messinscena, per scucire a più riprese quasi 100mila a una generosa ottantennena. Secondo i magistrati monzesi e gli investigatori della Finanza del Gruppo di Monza con l’ausilio dei colleghi della Tenenza di Cernusco Lombardone, che hanno svolto le indagini, a organizzare la, mediante un falso profilo Facebook e WhatsApp sarebbe stato Abu, un 42enne del Bangladesh che vive a Robbiate, che con la moglie è proprietario di diversi internet point servizi di money trasfert tra Carnate, Olgiate Molgora e Osnago. Associazione a delinquere finalizzata alla, l’accusa per la quale è indagato a piede libero insieme ad altri 12 stranieri.