Ilfattoquotidiano.it - “La testa comincia a girare, piego la schiena, mi tengo il petto, vedo tutto offuscato. Così il mio cuore batte più forte”: lo rivela Gianluca Gazzoli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Edoardo Bove si è raccontato al podcast “Passa dal BSMT” di, il centrocampista costretto allo stop forzato dallo scorso 1 dicembre quando si sentì male durante Fiorentina-Inter. È stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Careggi. Successivamente, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. Una vicenda che ha qualcosa in comune constesso, come ha scritto in un lungo post su Instagram.“L’ultima puntata di Passa Dal BSMT mi ha costretto a riaprire alcuni cassetti che avevo affrontato pubblicamente solo qualche anno fa e che, per diversi motivi, avevo scelto di non toccare più. – ha scritto– Ho però realizzato che, proprio per questo, molte delle persone che mi hanno conosciuto negli ultimi anni non conoscevano questa parte della mia storia”.