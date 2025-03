361magazine.com - La terza avventura di Miss Bee, la nuova eroina di Alessia Gazzola

Il terzo capitolo della sagaArriva in libreria ladiBee, ladi. Da più di tre mesi ai vertici della classifica di narrativa italiana con i primi due titoli della serie.Londra, 1925. Leonida Bernabò ha finalmente trovato la soluzione perfetta per la sua turbolenta e vivace secondogenita, Beatrice: un impiego stabile presso l’ambasciata italiana in Inghilterra. Così,Bee si ritrova immersa tra incarichi segretariali e archivistici, piccole rivalità con colleghi altezzosi ed eventi di prestigio da organizzare con estrema cura. Uno di questi è il ricevimento in onore di una delegazione fiorentina, un’occasione importante che riporta alla memoria le radici della famiglia Bernabò. Tuttavia, la serata prende una piega inaspettata con l’arrivo di un ospite indesiderato, inatteso e, soprattutto, tutt’altro che ben accolto.