Oasport.it - La Svizzera pronta a prendersi tutto a Sun Valley. Ad Odermatt manca solo la discesa, Meillard sfida Kristoffersen

Laha dominato la Coppa del Mondo maschile di sci alpino e l’ultimo atto della stagione puòche certificare l’egemonia rossocrociata. La squadra elvetica, infatti, potrebbe clamorosamente conquistare tutte le coppe in palio, grazie sopratad un Marcoche per un’altra stagione è proiettato verso un clamoroso poker.Il campionissimo svizzero ha già conquistato la sua quarta Coppa del Mondo generale consecutiva e lo stesso ha fatto con quella di gigante, chiudendo i conti qualche giorno fa ad Hafjell.si è messo già in bacheca da tempo quella di superG e dunque glisolamente quella di, che salvo incredibili capovolgimenti sarà sicuramente ancora sua.Ad una gara dal termineha 605 punti contro i 522 del compagno di squadra Franjo Von Allmen, l’unico che ha ancora una chance di sottrarre la sfera di cristallo al più illustre connazionale.